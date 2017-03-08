СМИ узнали, что ЦРУ "рвет и мечет" из-за утечек в WikiLeaks

Новые публикации WikiLeaks привели американские спецслужбы в негодование, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник в разведке США.

По его словам, масштаб утечки не сравнить с разоблачениями Эдварда Сноудена . "Информацию в течение долгого времени собирали и передавали WikiLeaks", — отметил источник.

Портал BuzzFeed пишет о "панике" среди сотрудников разведки. Один из них на условиях анонимности признал, что последняя утечка "хуже Сноудена". "Это все равно что передать наш самый большой кибер-пистолет каждому, у кого есть интернет", — сказал он.

"Документы, опубликованные WikiLeaks, чрезвычайно опасны. Они не только ставят под угрозу текущие операции, но и раскрывают детали наших подходов и методов работы, о которых не должны знать наши противники", — добавил собеседник издания.

Портал WikiLeaks на этой неделе опубликовал секретные материалы ЦРУ, в которых описаны инструменты для взлома мобильных телефонов, компьютеров и телевизоров. Согласно документам, сотрудники спецслужбы используют целый набор инструментов, в том числе вредоносные программы, против которых пока не существует защитных механизмов.