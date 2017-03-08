На Украине запретили ввоз оружия в Донецкую область

Управление Национальной полиции по Донецкой области запретило ввоз на территорию региона огнестрельного оружия. Соответствующее распоряжение подписал глава областной полиции Вячеслав Аброськин

"В то время, когда охота в Донецкой области запрещена, вопрос, зачем люди везут оружие через блокпосты, остается открытым. Поэтому мною было принято решение при обнаружении у людей на блокпостах огнестрельного оружия просить их на время сдавать его в отделения полиции. В случае, если человек будет отказываться, запретить ему въезд", - цитирует Аброськина пресс-служба полиции.

Решение полиции распространяется и на лиц, которые на законных основаниях получили разрешение на владение огнестрельным оружием. Глава областной полиции считает, что в зоне проведения силовой операции нельзя позволить "роскошь, чтобы люди разгуливали по улицам с оружием".

В пресс-службе отметили, что в Донецкой области участились случаи перевозки огнестрельного оружия через блокпосты, при этом во многих случаях владельцы, подвергая окружающих опасности, не соблюдают правил обращения с зарегистрированным оружием. В связи с этим полиция призывает людей не провозить такие предметы, а граждан, которые все же решили проехать через блокпост с оружием, самостоятельно сдать его в отделения полиции на время пребывания на территории Донецкой области.