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ЛНР: ВСУ и "Правый сектор" устроили смертельную перестрелку из-за контрабанды

ВСУ и «Правый сектор» устроили смертельную перестрелку в Донбассе
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Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что в районе населенного пункта Мироновский близ линии соприкосновения в Донбассе наемники "Грузинского батальона" ВСУ и радикалы "Правого сектора" (запрещена в РФ) устроили смертельную перестрелку, предположительно, из-за передела сфер влияния в среде контрабандистов, передает РИА Новости.
По информации Марочко, в результате были убиты двое украинских военнослужащих.
Напомним, что ранее радикалы, участвующие в блокаде Донбасса, избили и забросали яйцами женщину-депутата.
В мире
Правый сектор
Андрей Марочко
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