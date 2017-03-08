ЛНР: ВСУ и "Правый сектор" устроили смертельную перестрелку из-за контрабанды

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что в районе населенного пункта Мироновский близ линии соприкосновения в Донбассе наемники "Грузинского батальона" ВСУ и радикалы "Правого сектора" (запрещена в РФ) устроили смертельную перестрелку, предположительно, из-за передела сфер влияния в среде контрабандистов, передает РИА Новости.

По информации Марочко, в результате были убиты двое украинских военнослужащих.

Напомним, что ранее радикалы, участвующие в блокаде Донбасса, избили и забросали яйцами женщину-депутата.