Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Климкин: Тиллерсон заверил, что США продолжат поддерживать Украину в борьбе с «российской агрессией»
По словам украинского министра иностранных дел Павла Климкина, госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время состоявшейся в Вашингтоне встречи заявил, что Украина является одним из ключевым партнёров Америки в регионе, сообщает «Зеркало недели». Кроме того, глава госдепа заверил, что Соединённые Штаты продолжат последовательно поддерживать Украину в борьбе с «российской агрессией».
Как заявил глава МИД Украины Павел Климкин, во время встречи в Вашингтоне с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном последний заверил его, что Соединённые Штаты продолжат поддержку Киева в борьбе с «российской агрессией», сообщает «Зеркало недели». «У меня была очень хорошая, продуктивная встреча с государственным секретарём Соединённых Штатов Рексом Тиллерсоном. Он заверил меня, что Соединённые Штаты будут последовательно продолжать поддержку Украины в борьбе с российской агрессией, что Украина является одним из ключевых партнёров США в регионе», — приводит издание заявление Климкина. Кроме того, по словам украинского министра иностранных дел, с американской стороны прозвучали заверения, что Америка будет последовательно поддерживать Украину на пути реформ, отмечается в статье.
Оставить комментарий