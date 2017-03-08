СМИ узнали о гей-оргиях дворецкого принцессы Дианы на Королевской яхте

Издание The Sun узнало о гей-оргиях с участием дворецкого леди Дианы, которые произошли в 1981 году на Королевской яхте. Самое интересное состоит в том, что королева Елизавета II якобы знала об этом, однако наказание Пола Баррела не постигло.

По его словам, королева отвела его в сторону и посоветовала "найти хорошую девушку и жениться на ней".

Дворецкий последовал совету Елизаветы II и женился на Марии Косгров. Однако уже в 2017 году, в возрасте 57 лет, он сделал каминг-аут, признавшись в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Сейчас Пол Баррел живет вместе со своим партнером.