Порошенко: я знаю, что такое любовь

Президент Украины Пётр Порошенко пожелал украинским женщинам любви и мира. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Хочу пожелать нашим женщинам две вещи. Первая — это любовь. Мне очень повезло, потому что я знаю, что это такое. Мы с Мариной уже 33 года вместе. И каждое утро я благодарю Бога за то, что Он послал мне любимую женщину. Вторая — это мир», — говорится в сообщении Порошенко.

Ранее Порошенко заявил о расширении перечня воинских специальностей, которые могут занимать женщины.