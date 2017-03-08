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ЦРУ показало сенаторам США четыре папки секретных «доказательств» против России
ЦРУ позволило американским сенаторам ознакомиться с необработанными разведданными по делу о якобы имевшем место хакерском вмешательстве России в выборы в США, пишут СМИ.
В понедельник председатель спецкомитета Сената Конгресса США по разведке Ричард Бурр и сенатор Джон Корнин (республиканец от штата Техас) посетили штаб-квартиру в Лэнгли, где им дали для ознакомления необработанные разведданные, которые якобы подтверждают желание Москвы повлиять на выборы в США для победы Дональда Трампа, передает РИА «Новости» со сслкой на Politico. Корнин заявил, что им дали «четыре большие папки с засекреченной информацией», которую нельзя публиковать.
Таким образом, США по-прежнему не предоставили никаких подтверждений заявлениям о «вмешательстве» России в американские выборы.
Слушания по деятельности «российских хакеров» начнутся вскоре в обеих палатах парламента США: в спецкомитете Палаты представителей по разведке 20 марта состоится открытое заседание, в Сенате «в ближайшие дни и недели» – закрытое.
Напомним, организация WikiLeaks опубликовала документы ЦРУ. По ее словам, американская разведка сама может устраивать кибератаки под видом «русских хакеров».
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