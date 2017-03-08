ЦРУ показало сенаторам США четыре папки секретных «доказательств» против России

ЦРУ позволило американским сенаторам ознакомиться с необработанными разведданными по делу о якобы имевшем место хакерском вмешательстве России в выборы в США, пишут СМИ.

Таким образом, США по-прежнему не предоставили никаких подтверждений заявлениям о «вмешательстве» России в американские выборы.

Слушания по деятельности «российских хакеров» начнутся вскоре в обеих палатах парламента США: в спецкомитете Палаты представителей по разведке 20 марта состоится открытое заседание, в Сенате «в ближайшие дни и недели» – закрытое.