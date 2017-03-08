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Предполагаемый сын Ким Чен Нама выступил с видеообращением
Фото: © AP Photo/ Shizuo Kambayashi
На сайте южнокорейской организации, предоставляющей помощь сбежавшим на Юг северокорейским гражданам, размещено видео молодого человека, который называет себя сыном Ким Чен Нама и заявляет, что его отца убили, сообщила телекомпания NHK.
Организация сообщила на своем сайте, что к ней обратилась семья Ким Чен Нама с просьбой предоставить убежище, что и было сделано. Место пребывания жены, сына и дочери убитого сводного брата лидера КНДР не указывается. Говорится лишь, что экстренная помощь была предоставлена Нидерландами, США, Китаем и еще одной страной, которая не пожелала быть упомянутой.
"Меня зовут Ким Хан Соль, я из Северной Кореи. Я член семьи Кимов. Мой отец был убит несколько дней назад. Сейчас я нахожусь вместе с матерью и сестрой. Надеюсь на улучшение ситуации", — говорит молодой человек на английском языке в 40-секундном видеообращении.
Он демонстрирует также свой паспорт, но это изображение закрыто черным квадратом. Также заглушен звук в том месте обращения, где молодой человек называет имена или названия организаций, которых благодарит. О времени и месте записи обращения не сообщается.
Как сообщила телекомпания, правительство Южной Кореи выясняет подлинность материала и пытается идентифицировать личность молодого человека.
Если им действительно окажется сын Ким Чен Нама, то это видеообращение станет первым официальным признанием членов семьи факта убийства сводного брата лидера КНДР.
Гражданин КНДР с паспортом на имя Ким Чхоля скончался 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. Полиция обнаружила на его коже следы нервно-паралитического вещества VX, запрещенного по международной конвенции о химическом оружии. Южная Корея с самого начала утверждала, что погибшим был Ким Чен Нам, старший брат лидера КНДР Ким Чен Ына. Малайзийская полиция пока не нашла окончательных подтверждений причины смерти северокорейского гражданина, не установила окончательно его личность, не знает происхождения ядовитого вещества VX и не имеет однозначных доказательств причастности к делу КНДР.
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