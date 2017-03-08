Предполагаемый сын Ким Чен Нама выступил с видеообращением

На сайте южнокорейской организации, предоставляющей помощь сбежавшим на Юг северокорейским гражданам, размещено видео молодого человека, который называет себя сыном Ким Чен Нама и заявляет, что его отца убили, сообщила телекомпания NHK

Организация сообщила на своем сайте, что к ней обратилась семья Ким Чен Нама с просьбой предоставить убежище, что и было сделано. Место пребывания жены, сына и дочери убитого сводного брата лидера КНДР не указывается. Говорится лишь, что экстренная помощь была предоставлена Нидерландами, США, Китаем и еще одной страной, которая не пожелала быть упомянутой.

"Меня зовут Ким Хан Соль, я из Северной Кореи. Я член семьи Кимов. Мой отец был убит несколько дней назад. Сейчас я нахожусь вместе с матерью и сестрой. Надеюсь на улучшение ситуации", — говорит молодой человек на английском языке в 40-секундном видеообращении.

Он демонстрирует также свой паспорт, но это изображение закрыто черным квадратом. Также заглушен звук в том месте обращения, где молодой человек называет имена или названия организаций, которых благодарит. О времени и месте записи обращения не сообщается.

Как сообщила телекомпания, правительство Южной Кореи выясняет подлинность материала и пытается идентифицировать личность молодого человека.

Если им действительно окажется сын Ким Чен Нама, то это видеообращение станет первым официальным признанием членов семьи факта убийства сводного брата лидера КНДР.