В США 8 марта проведут «День без женщин»

В России мужчины сегодня, как и обычно на Международный женский день, дарят прекрасной половине человечества букеты, парфюмерию и прочие подарки. В США этот праздник обычно отмечают без особого размаха, но в этот раз с оригинальной инициативой выступило движение Women’s March (англ. "Женский марш").То самое, которое вывело на улицы американских городов миллионы человек в розовых шапочках на следующий день после инаугурации нового президента Дональда Трампа 20 января.

"День без женщин" - таков главный лозунг движения на Международный женский день, в который героинь праздника призывают к массовой демонстрации против гендерного неравенства. Желающим присоединиться к акции предлагается четыре варианта:

- Отказаться от работы, будь то работа в офисе или уход за детьми (в США 8 марта не является праздничным выходным днем - "РГ"). Организаторы даже разместили на сайте образец заявления работодателю на этот счет. Свободный день предлагается потратить, например, на участие в маршах и шествиях. Одна из акций "солидарности и революционной любви" планируется в Центральном парке Нью-Йорка.

- Тем, кому не получится отказаться от работы или повседневных забот, надеть в этот день красное в знак солидарности с "Днем без женщин". По пояснениям организаторов, "красный - цвет революционной любви и самопожертвования, энергии и действия, отражающих волю к выживанию", а также "ассоциируется с движениями рабочих".

- На один день отказаться от любых походов в магазин, в том числе онлайн, за исключением покупок в небольших лавках, которые принадлежат женщинам или представителям меньшинств.

- Привлечь мужчин к заботе о семье и близких в этот день, а также обзванивать политиков и работодателей, требуя выравнивания зарплат мужчин и женщин, оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком для женщин.

Цели акции - привлечь внимание к гендерному неравенству, которое выражается в "более низких зарплатах, дискриминации на работе и сексуальном насилии". Например, как многократно сетовал предыдущий президент Барак Обама , в США на каждый доллар, зарабатываемый мужчинами, женщины получают 70 центов. Женщинам с детьми зачастую куда сложнее устроится на работу. А согласно данным исследования Организации по экономическому сотрудничеству и развитию ( ОЭСР ) в 2016 году, США - единственное государство-член, где законы не обязывают предоставлять ни дня оплачиваемого отпуска одному из родителей при рождении ребенка (он предоставляется только в нескольких штатах, а также отдельными компаниями по своему усмотрению, но на общенациональном уровне этого нет - "РГ"). Предыдущая администрация пыталась добиться подвижек в этом вопросе, но не преуспела.

При этом организаторы выступают за "половую справедливость" и в более широком смысле, в том числе для трансгендеров - лиц, сменивших половую принадлежность, всех лиц нетрадиционной ориентации, а также тех, чье поведение не укладывается в распространенные стереотипы (например, мужчин, одевающихся, как женщины - "РГ").

Все они "сталкиваются с растущей дискриминацией, социальным и политическим давлением", считают в Women’s March. "Когда миллионы наших сторонников вышли вместе в январе, стало очевидно, что наша армия куда больше той, что за страх, алчность и ненависть", - подчеркивается на сайте, где не уточняют, кто именно входит во вторую армию. Но намек прозрачный.

"Женский марш" в январе прошел под лозунгами против сексизма и гендерного неравенства, но по сути был акцией протеста против Дональда Трампа, "женские истории" которого во время предвыборной кампании оставили дурное послевкусие. А в более широком смысле либеральные американцы протестовали против консервативных подходов поддерживающей его республиканской партии к укладу жизни и вопросам полового равенства.

Например, консерваторы являются сторонниками лагеря "pro life" (англ. "за жизнь" - "РГ"), выступающего против легализации абортов. Их противники из лагеря "pro choice" ("за выбор" - "РГ"), которые поддерживаются демократами, в том числе Хиллари Клинтон , считают, что такая практика нарушает репродуктивные права женщин. Еще один острый вопрос - медицинское страхование. Один из рассматриваемых в конгрессе законопроектов предлагает исключить аборты и контрацептивы из покрытия медицинской страховкой.

Полномочия федерального правительства в США ограничены, а законодательства штатов складываются в пеструю картину. Многие судьбоносные для всей страны решения, как, например, о законности абортов или легализации однополых браков, принимаются не исполнительной властью, а верховным судом США. В его состав входят девять судей, назначаемых пожизненно и утверждаемых сенатом. С 70-ых годов прошлого века перевес в нем всегда был в пользу консерваторов. Но после неожиданной смерти в прошлом году одного из консервативных судей расклад стал 4 на 4. И в прогрессивных кругах вспыхнула надежда на то, что Обама или его несостоявшийся преемник Хиллари Клинтон смогут заполнить эту вакансию, впервые за почти полвека склонив чашу весов в пользу либералов.