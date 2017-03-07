Главное сейчас
-
На Первом канале начались увольнения после скандала с Литвиновой
-
Советник Порошенко назвал дату окончания войны в Донбассе
-
Минобороны Польши: Россия виновна в катастрофе Ту-154 под Смоленском
-
ВС вынес смертный приговор всем бездомным животным России
-
Сбежавшая в Киев Максакова причислила себя к элите
Главные события у вас в почте
Украина выступает за пересмотр Будапештского меморандума
Украина выступает за пересмотр Будапештского меморандума, заключенного в 1994 году и закрепившего неядерный статус страны, заявил глава МИД Павел Климкин.
"Конечно, нам нужна поддержка США в перезапуске переговоров сторон, подписавших Будапештский меморандум", — заявил Климкин во вторник, выступая на слушания в сенате США.
После распада Советского Союза на территории Украины остался арсенал ядерного оружия. В 1994 году страна отказалась от ядерных вооружений, присоединившись к Будапештскому соглашению. В обмен на это Киеву были предоставлены гарантии безопасности со стороны России, США и Великобритании.
После 2014 года на Украине неоднократно заявляли о намерении вернуть стране статус ядерной державы.
Оставить комментарий