Павел Климкин. Украина выступает за пересмотр Будапештского меморандума, заключенного в 1994 году и закрепившего неядерный статус страны, заявил глава МИД

"Конечно, нам нужна поддержка США в перезапуске переговоров сторон, подписавших Будапештский меморандум", — заявил Климкин во вторник, выступая на слушания в сенате США

После распада Советского Союза на территории Украины остался арсенал ядерного оружия. В 1994 году страна отказалась от ядерных вооружений, присоединившись к Будапештскому соглашению. В обмен на это Киеву были предоставлены гарантии безопасности со стороны России, США и Великобритании.

После 2014 года на Украине неоднократно заявляли о намерении вернуть стране статус ядерной державы.