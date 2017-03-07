Колумнист FP придумал сценарий "российского вторжения" в Эстонию

Американский журналист Джеймс Кирчик в статье для Foreign Policy обрисовал "кошмарный сценарий", по которому, в его представлении, будут развиваться события на Западе в ближайшие пять лет.

Джеймс Кирчик является сотрудником вашингтонского неоконсервативного аналитического центра Foreign Policy Initiative ("Внешнеполитическая инициатива"). Он получил известность в 2013 году, устроив скандал в эфире RT: Кирчик отказался вести беседу на предложенную тему, раскритиковав телеканал и российский закон о запрете пропаганды гомосексуализма. В пресс-службе RT тогда отметили, что не будут приглашать Кирчика в эфир "обсуждать какие-либо темы, кроме прав ЛГБТ-сообщества в России и в мире, потому что, очевидно, он не готов говорить о чем-либо другом".

Красочное повествование Кирчик начинает с весны 2022 года, когда, по его задумке, группа российских спецназовцев захватывает эстонскую Нарву и объявляет о создании "Нарвской народной республики". Пока армия Эстонии пытается реагировать, ей противостоят уже 25 тысяч российских военнослужащих, танки и вертолеты.

Операция застает Запад врасплох, пишет Кирчик: Москва сумела взять под контроль шпионские спутники НАТО благодаря Эдварду Сноудену , который к тому моменту получил звание героя России. К тому же, продолжает журналист, в 2019 году президент США Дональд Трамп отозвал все американские войска из Прибалтики.

По сценарию Кирчика, саммит НАТО отказывается признавать события в Эстонии нападением. На сторону России при этом встает представитель Германии – "75-летний бывший офицер Штази".

Далее автор статьи описывает события, которые, на его взгляд, должны произойти к тому моменту в странах ЕС . По его версии, уже в 2017 году в Германии к власти придут правые силы, а Дональд Трамп сопроводит уход Ангелы Меркель твитом: "Ауфидерзейн, лузер". Франция после победы Марин Ле Пен покинет НАТО и ЕС; Великобритания также выйдет из альянса, а после отделения Шотландии начнет превращаться в "Малую Англию".

На Украине же, фантазирует Кирчик, в 2019 году президентом неожиданно станет Михаил Саакашвили – и свергнут его уже в 2020-м, когда "российские танки будут идти на Киев". В президентском кресле на Украине, предполагает автор, окажется Виктор Янукович

В воображении журналиста, Владимир Путин 9 мая 2022 принимает парад на Красной площади и якобы вспоминает, как изменил ход выборов в США, показал Меркель, "кто здесь главный", и думает "дать какую-то медаль кремлевскому аппаратчику, который предложил предоставить кредит "Национальному фронту"

"Парад почти закончился. Хотя прошло три десятилетия, "крупнейшая геополитическая катастрофа XX века" была, наконец, отомщена", — завершает рассказ американский журналист.

В заключение Кирчик все же признает, что вероятность придуманных им события крайне мала. Однако при этом он утверждает, что ни один из сценариев нельзя списывать как антиутопию. "Если мы чему-то и научились в эпоху "Брекзита" и Дональда Трампа, то это никогда не говорить никогда", — заявляет он.