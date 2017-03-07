Главные события вторника

Путин помиловал осуждённую за СМС в Грузию

Во вторник, 7 марта, жительница Сочи Оксана Севастиди, приговоренная к 7 годам за sms-сообщение в Грузию о передвижении военной техники, была помилована указом президента России Владимира Путина. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

WADA раскрыло стоимость расследования ситуации с допингом в РФ

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) потратило около 4 миллионов долларов на допинговое расследование в России. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В центр Рериха пришли с обысками

Следователи начали обыски в московском Международном центре Рерихов. Здание оцепили сотрудники спецназа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-президента центра Александра Стеценко.

Россия вышла из 20-летней рецессии

Россия вышла из 20-летней рецессии на несколько кварталов раньше, чем предполагал Банк России , сообщает Bloomberg.

На Украине из-за нехватки газа встали заводы Фирташа

Фото: Ostchem

На Украине прекратили работу два химических завода — «Ровноазот» и черкасский «Азот». Оба предприятия принадлежат компании Ostchem украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Причиной остановки производства стало падение давление газа. Об этом сообщает издание «Инфоиндустрия».

Европа запустила ракету на украинском двигателе

На космодроме Куру во Французской Гвиане состоялся успешный старт легкой ракеты-носителя «Вега» с украинским двигателем. Ракета вывела на орбиту спутник Sentinel-2B, сообщает компания Arianespace

На горнолыжном курорте в Альпах сошла лавина

На склоне во французских Альпах сошла мощная лавина. Об этом сообщает The Local.