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Главные события вторника

Помилованная Путиным, «стоимость» допингового скандала в РФ и другие события дня
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Путин помиловал осуждённую за СМС в Грузию
Во вторник, 7 марта, жительница Сочи Оксана Севастиди, приговоренная к 7 годам за sms-сообщение в Грузию о передвижении военной техники, была помилована указом президента России Владимира Путина. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
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WADA раскрыло стоимость расследования ситуации с допингом в РФ

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) потратило около 4 миллионов долларов на допинговое расследование в России. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
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В центр Рериха пришли с обысками

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Следователи начали обыски в московском Международном центре Рерихов. Здание оцепили сотрудники спецназа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-президента центра Александра Стеценко.
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Россия вышла из 20-летней рецессии
Россия вышла из 20-летней рецессии на несколько кварталов раньше, чем предполагал Банк России, сообщает Bloomberg.
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На Украине из-за нехватки газа встали заводы Фирташа

Фото: Ostchem

На Украине прекратили работу два химических завода — «Ровноазот» и черкасский «Азот». Оба предприятия принадлежат компании Ostchem украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Причиной остановки производства стало падение давление газа. Об этом сообщает издание «Инфоиндустрия».
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Европа запустила ракету на украинском двигателе
На космодроме Куру во Французской Гвиане состоялся успешный старт легкой ракеты-носителя «Вега» с украинским двигателем. Ракета вывела на орбиту спутник Sentinel-2B, сообщает компания Arianespace.
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На горнолыжном курорте в Альпах сошла лавина
На склоне во французских Альпах сошла мощная лавина. Об этом сообщает The Local.
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Следственный комитет (СК) РФ установил командира Вооруженных сил Украины (ВСУ), который приказал применить ракетный комплекс «Точка-У» против жителей Донбасса, сообщается на сайте СК.
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