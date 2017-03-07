Грузовики заблокировали трассу «Киев-Одесса»

Водители грузовиков заблокировали трассу Киев-Одесса. Движение прекращено в обе стороны. Блокирование трассы произошло в районе города Умань Черкасской области. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на полицию региона.

«Да, действительно, трасса заблокирована. Там люди ходят по пешеходному переходу», — заявили в пресс-службе полиции.

правоохранительных органах отметили, что дальнобойщики требовали установить весы для взвешивания автомобилей.

Изначально организаторы акции пропускали все машины, кроме грузовых. Однако из-за этих действий образовался большой затор, из-за которого даже легковые автомобили не могут проехать.

Переговоры с водителями будет вести глава управления Нацполиции Черкасской области.