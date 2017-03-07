Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Грузовики заблокировали трассу "Киев-Одесса"
Водители грузовиков заблокировали трассу Киев-Одесса. Движение прекращено в обе стороны. Блокирование трассы произошло в районе города Умань Черкасской области. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на полицию региона.
«Да, действительно, трасса заблокирована. Там люди ходят по пешеходному переходу», — заявили в пресс-службе полиции.
В правоохранительных органах отметили, что дальнобойщики требовали установить весы для взвешивания автомобилей.
Изначально организаторы акции пропускали все машины, кроме грузовых. Однако из-за этих действий образовался большой затор, из-за которого даже легковые автомобили не могут проехать.
Переговоры с водителями будет вести глава управления Нацполиции Черкасской области.
Оставить комментарий