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Пхеньян временно запретил гражданам Малайзии покидать КНДР
Фото: © РИА Новости. Мария Фролова, Марк Беннеттс
Пхеньян временно запретил гражданам Малайзии покидать КНДР, передало во вторник южнокорейское агентство Рёнхап.
По его данным, об этом из Пхеньяна сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Протокольное управление МИД КНДР 7 марта по просьбе компетентного органа информировало посольство Малайзии о том, что находящимся в стране малайзийским гражданам временно не будет позволено ее покидать", — приводит Рёнхап сообщение из Пхеньяна.
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