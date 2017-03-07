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Пхеньян временно запретил гражданам Малайзии покидать КНДР

Власти КНДР запретили гражданам Малайзии покидать страну
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Пхеньян временно запретил гражданам Малайзии покидать КНДР, передало во вторник южнокорейское агентство Рёнхап.
По его данным, об этом из Пхеньяна сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Протокольное управление МИД КНДР 7 марта по просьбе компетентного органа информировало посольство Малайзии о том, что находящимся в стране малайзийским гражданам временно не будет позволено ее покидать", — приводит Рёнхап сообщение из Пхеньяна.
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