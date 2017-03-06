В Белом доме рассказали об ответных мерах на запуск ракет КНДР

Шон Спайсер. США предпринимают ответные меры на ракетные пуски КНДР, среди них — развёртывание системы противоракетной обороны в Южной Корее. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома

«Администрация предпринимает шаги, чтобы повысить наши возможности защиты от баллистических ракет КНДР, например, путём размещения батареи THAAD», — цитирует Спайсера Associated Press.

6 марта КНДР провела пуски четырёх ракет, предположительно нового типа, три из которых упали в исключительной экономической зоне Японии.