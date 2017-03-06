Модель Playboy или шпионка? Американские СМИ о поездке Виктории Бони в США

Пока в российских СМИ активно обсуждают расставание Виктории Бони и миллионера из Монако Алекса Смерфита, а также вопрос опеки над их 4-летней дочерью Анджелиной, американские издания пишут о недавней поездке телеведущей в США.

Виктория Боня с дочерью Анджеликой Фото: instagram.com/victoriabonya

Причиной попадания Виктории в новостную сводку американской прессы,стал пост телезвезды в Instagram. Она рассказывает о том, что по прилету в аэропорт Лос-Анджелеса ее отвели на дополнительный осмотр вещей. По словам ведущей, вместе разговора о, собственно, вещах, офицер решил поговорить о президенте Путине. А узнав позицию Бони, он перешел к разговорам о КГБ. "Затем подошёл другой офицер и попросил меня отойти и подождать в сторонке... После чего мне задали вопрос, не являюсь ли я тайным агентом разведки. Я смеялась в голос, приняв разговор за шутку, пока меня не переспросили в третий раз!", - делится ведущая.

Фото: instagram.com/victoriabonya

Только когда Виктория показала офицерам свои аккаунты в социальных сетях и десятки фотографий с различных мероприятий, ее отпустили.

Фото: instagram.com/victoriabonya

Американские журналисты, однако, решили не упомянать то, что Боня, все-таки, телеведущая. В заголовке звезды инстаграма назвали моделью Playboy, вспомнив съемки пятилетней давности.

Также СМИ припомнили недавнее происшествие в Дубаи: владельцы отеля были возмщены многочисленными полуобнаженными фотографиями Виктории Бони и ее подруг моделей, приехавших в Дубай по приглашению дизайнера Анны Чибисовой на фотосессию.