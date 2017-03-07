В военном лицее в Киеве демонтируют памятник Суворову

В Киевском военном лицее имени Ивана Богуна собираются демонтировать памятник полководцу Александру Суворову , сообщили в администрации лицея украинскому изданию "Вести".

"Мы готовимся перенести памятник на задний двор", — прокомментировали в руководстве учебного заведения.

Сейчас памятник, расположенный перед парадным входом в здание, закрыт полотном с изображением Ивана Богуна – соратника Богдана Хмельницкого.

Издание отмечает, что большинство выпускников училища, которые обсуждают новость в социальных сетях, недовольны таким решением.

До 1992 года лицей имени Ивана Богуна носил название Киевского суворовского военного училища.