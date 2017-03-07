Главное сейчас
Главные события у вас в почте
В военном лицее в Киеве демонтируют памятник Суворову
Фото: © РИА Новости. Алексей Варфоломеев
В Киевском военном лицее имени Ивана Богуна собираются демонтировать памятник полководцу Александру Суворову, сообщили в администрации лицея украинскому изданию "Вести".
"Мы готовимся перенести памятник на задний двор", — прокомментировали в руководстве учебного заведения.
Сейчас памятник, расположенный перед парадным входом в здание, закрыт полотном с изображением Ивана Богуна – соратника Богдана Хмельницкого.
Издание отмечает, что большинство выпускников училища, которые обсуждают новость в социальных сетях, недовольны таким решением.
До 1992 года лицей имени Ивана Богуна носил название Киевского суворовского военного училища.
Оставить комментарий