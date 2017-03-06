Зафиксирован рост конфликтов между украинцами и переселенцами из Донбасса

Почти во всех областях Украины, особенно в Донецкой, Луганской, Харьковской и Киевской, фиксируется ухудшение отношений между местными жителями и внутренне перемещенными лицами, покинувшими подконтрольные ополченцам территории, сообщила менеджер программы «Советник по вопросам ВПЛ министерства социальной политики Украины» Валерия Вершинина. Она заявила, что, по словам жителей Украины, проживающих на подконтрольных Киеву территориях, внутренне перемещенные лица являются «носителями какой-то отдельной идеологии, не являются защитниками Украины, не помогают Украине», передает УНИАН.

Вершинина рассказала, что в ходе исследования были опрошены более 117 региональных экспертов, лидеров общественных организаций, проанализированы сообщения СМИ.

Сообщается, что основными причинами обострения ситуации являются снижение уровни жизни населения, а также конкуренция между переселенцами и местным населением за ресурсы, жилье, рабочие места, льготы, медикаменты.

Вершинина пояснила, что переселенцам часто отказывают в аренде жилья, приеме на работу и обслуживании в госучреждениях. Она также отметила, что в ряде регионов Украины существует предвзятое отношение к материям-одиночкам, приехавшим из Донбасса, так как распространено мнение, что муж такой женщины остался воевать в ополчении.

Эксперт департамента стратегии и адвокации программы «Советник по вопросам ВПЛ минсоцполитики Украины» Анастасия Бондаренко добавила, что на обострение конфликтов между местными общинами и переселенцами влияет также информационная политика – образ внутренне перемещенных лиц в украинской прессе является негативным.

В апреле 2016 года в ООН сообщали, что Киев приостановил или отменил пособия более 600 тыс. внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и заморозил пенсии более 370 тыс. жителей Донецкой и Луганской областей.