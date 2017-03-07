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Саакашвили обвинили в попытке убить Лужкова и Жириновского
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в 2004 году отдал приказ потопить судно, на котором в Абхазию направлялись экс-мэр Москвы Юрий Лужков и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Приказ главнокомандующего грузинские моряки исполнять отказались. Об этом заявил бывший заместитель командующего ВМС Грузии Виктор Челидзе. Его слова передает издание «Квирис палитра».
«Саакашвили вызвал к себе Зураба (Иремадзе – главкома грузинских ВМС) и сказал, что из Сухуми идет корабль, на борту которого находятся Жириновский и Лужков, и этот корабль надо потопить. Мы и этого не сделали, и через два дня Иремадзе умер при невыясненных обстоятельствах. Экспертиза проведена не была, меня не допрашивали», - заявил Челидзе.
Российские политики направлялись в Абхазию, чтобы обсудить детали доставки гуманитарной помощи населению Абхазии. Челидзе отмечает, что приказ Саакашвили открывать огонь по всем судам, что войдут в порт Сухуми без разрешения Тбилиси, касался и гражданских кораблей. После смерти Иремадзе Челидзе покинул Грузию и 12 лет скрывался за границей.
В 2004 году произошло обострение грузино-южноосетинского конфликта после того, как Саакашвили объявил о курсе на восстановление территориальной целостности страны. С июля 2004 года грузинские военные регулярно обстреливали город Цхинвал, осетинские села из стрелкового орудия, гаубиц и минометов. 5 ноября 2004 года между премьер-министром Грузии Зурабом Жвания и президентом Южной Осетии Эдуардом Кокойты было подписано соглашение о демилитаризации зоны конфликта.
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