В Восточной Европе отказались принимать мигрантов

На днях Еврокомиссия призвала страны-члены Евросоюза ускорить прием на своей территории ближневосточных и североафриканских мигрантов из Италии и Греции — в соответствии с системой квот, принятой еще осенью 2015 года. Если же члены ЕС будут и дальше манкировать своими обязанностями, их ожидают экономические санкции, пригрозили в Брюсселе. Страны Европейского союза из Восточной Европы сочли систему принудительного переселения мигрантов неэффективным решением миграционного кризиса и ни на какие уступки идти не собираются. Об этом «Известиям» заявили во внешнеполитических ведомствах Словакии и Чехии.

Страны Восточной Европы не будут менять свою позицию и в дальнейшем откажутся принимать мигрантов в том количестве, которое требует Брюссель. По их мнению, этот процесс должен проходить на добровольных основах и учитывать возможности каждой страны. Таким образом, Чехия к настоящему времени приняла лишь 12 беженцев из установленных 2688 человек, а Словакия предоставила убежище только 9 мигрантам. Венгрия полностью отказалась принимать беженцев по системе квот и в 2015 году вместе со Словакией подала иск в суд ЕС с целью оспорить план Евросоюза по обязательному квотированию приема мигрантов.

— Лишь 13 тыс. человек были успешно перераспределены в страны ЕС начиная с 2015 года. Мы поддерживаем идею «гибкой солидарности», которая основывается на возможностях каждого отдельного государства. Словакия внесла весомый вклад в разрешение миграционного кризиса, выделив для этого €11 млн, а также предоставив 364 экспертов, которые задействованы при охране внешних границ ЕС в тех странах, которые находятся под сильным давлением мигрантов. Система квот, считает Братислава, не работает. Свою позицию Братислава менять не собирается и ждет решения суда, которое должно быть вынесено в конце этого года, — рассказал «Известиям» пресс-секретарь Министерства иностранных дел Словакии Петер Стано.

Страны Восточной Европы обеспокоены угрозой своей безопасности из-за отсутствия достоверной информации о мигрантах, прибывающих с территории Греции и Италии. Президент Чехии Милош Земан неоднократно заявлял, что среди мигрантов находятся лица, связанные с террористическими организациями. Помимо этого, восточноевропейские государства не в силах насильно удерживать беженцев, большинство из которых стремятся попасть в Западную Европу.

— Беженцы, находящиеся в специальных центрах по регистрации мигрантов в Греции и Италии, не проходят надлежащей проверки. Таким образом, Чехия не уверена в том, кому предоставляет убежище. Опросы общественного мнения демонстрируют, что у большинства жителей Чехии негативное отношение к мигрантам. Поэтому изменение политики правящих партий в преддверии осенних парламентских выборов по вопросу беженцев ожидать не стоит, — сообщил «Известия» источник в МИД Чехии.

На прошлой неделе еврокомиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос заявил, что если до сентября 2017 года члены ЕС не примут на своей территории то количество мигрантов, которое было прописано в системе так называемых мигрантских квот еще осенью 2015 года, к ним будут применены санкции.

Ранее об угрозе санкций для стран, бойкотирующих систему переселения мигрантов, заявлял и вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс. Оба европейских чиновника воздержались от конкретизации наказания, однако из последующих выступлений стало понятно, что странам-отказникам грозит заметное урезание финансирования по линии Евросоюза. Ранее в Брюсселе звучала идея штрафовать члена ЕС на сумму в €250 тыс. за каждого не принятого мигранта, но вскоре от этой затеи отказались.

Чехия и Словакия не одиноки в своем нежелании размещать у себя мигрантов. На прошлой неделе Еврокомиссия признала, что за полтора года только 10% из 160 тыс. человек были переселены из Греции и Италии в другие странах блока. При этом только Мальта и Финляндия полностью выполнили свои обязательства согласно схеме мигранских квот, тогда как Венгрия, Австрия и Польша вообще не приняли ни одного из «полагающихся» им беженцев.

По закону в случае неисполнения принятых правовых норм со стороны государства — члена Евросоюза Еврокомиссия может обратиться в Суд ЕС, который имеет право наложить на страну-неисполнителя экономические санкции. Но, похоже, это мало пугает членов ЕС.

Большинство населения Европы не поддерживают миграционную политику ЕС. Опрос, проведенный британским Королевским институтом международных отношений , демонстрирует, что более половины жителей во Франции, Бельгии, Германии, Австрии, Италии, Греции, Польши и Венгрии считают, что приток мигрантов из мусульманских стран должен быть остановлен.

— Политики в западных странах игнорируют мнение большинства жителей. Именно поэтому в этих странах все чаще поддержкой пользуются правые антимигрантские партии, такие как Национальный фронт во Франции, Партия свободы в Нидерландах или партия «Альтернатива для Германии», — отметила немецкий эксперт по вопросам миграционной политики Катарина Эндерс.

Вслед за беспрецедентным притоком в Европу беженцев из объятых вооруженными конфликтами стран Ближнего Востока и Магриба в 2015 году руководство Евросоюза инициировало схему по расселению 160 тыс. мигрантов, осевших преимущественно в Италии и Греции. Из этих государств людей планировали переместить в другие страны блока — с конкретными квотами для каждого члена ЕС в зависимости от социально-экономических условий и численности населения.

Миграционный кризис, уже ставший причиной раздора между западными и восточными странами, только усиливает позиции политиков, ратующих за выход своих стран из состава ЕС, и таким образом, становится все более реальной угрозой для существования самого Евросоюза.