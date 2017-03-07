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В Восточной Европе отказались принимать мигрантов
Фото: REUTERS/Stringer
На днях Еврокомиссия призвала страны-члены Евросоюза ускорить прием на своей территории ближневосточных и североафриканских мигрантов из Италии и Греции — в соответствии с системой квот, принятой еще осенью 2015 года. Если же члены ЕС будут и дальше манкировать своими обязанностями, их ожидают экономические санкции, пригрозили в Брюсселе. Страны Европейского союза из Восточной Европы сочли систему принудительного переселения мигрантов неэффективным решением миграционного кризиса и ни на какие уступки идти не собираются. Об этом «Известиям» заявили во внешнеполитических ведомствах Словакии и Чехии.
Страны Восточной Европы не будут менять свою позицию и в дальнейшем откажутся принимать мигрантов в том количестве, которое требует Брюссель. По их мнению, этот процесс должен проходить на добровольных основах и учитывать возможности каждой страны. Таким образом, Чехия к настоящему времени приняла лишь 12 беженцев из установленных 2688 человек, а Словакия предоставила убежище только 9 мигрантам. Венгрия полностью отказалась принимать беженцев по системе квот и в 2015 году вместе со Словакией подала иск в суд ЕС с целью оспорить план Евросоюза по обязательному квотированию приема мигрантов.
— Лишь 13 тыс. человек были успешно перераспределены в страны ЕС начиная с 2015 года. Мы поддерживаем идею «гибкой солидарности», которая основывается на возможностях каждого отдельного государства. Словакия внесла весомый вклад в разрешение миграционного кризиса, выделив для этого €11 млн, а также предоставив 364 экспертов, которые задействованы при охране внешних границ ЕС в тех странах, которые находятся под сильным давлением мигрантов. Система квот, считает Братислава, не работает. Свою позицию Братислава менять не собирается и ждет решения суда, которое должно быть вынесено в конце этого года, — рассказал «Известиям» пресс-секретарь Министерства иностранных дел Словакии Петер Стано.
Страны Восточной Европы обеспокоены угрозой своей безопасности из-за отсутствия достоверной информации о мигрантах, прибывающих с территории Греции и Италии. Президент Чехии Милош Земан неоднократно заявлял, что среди мигрантов находятся лица, связанные с террористическими организациями. Помимо этого, восточноевропейские государства не в силах насильно удерживать беженцев, большинство из которых стремятся попасть в Западную Европу.
— Беженцы, находящиеся в специальных центрах по регистрации мигрантов в Греции и Италии, не проходят надлежащей проверки. Таким образом, Чехия не уверена в том, кому предоставляет убежище. Опросы общественного мнения демонстрируют, что у большинства жителей Чехии негативное отношение к мигрантам. Поэтому изменение политики правящих партий в преддверии осенних парламентских выборов по вопросу беженцев ожидать не стоит, — сообщил «Известия» источник в МИД Чехии.
На прошлой неделе еврокомиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос заявил, что если до сентября 2017 года члены ЕС не примут на своей территории то количество мигрантов, которое было прописано в системе так называемых мигрантских квот еще осенью 2015 года, к ним будут применены санкции.
Ранее об угрозе санкций для стран, бойкотирующих систему переселения мигрантов, заявлял и вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс. Оба европейских чиновника воздержались от конкретизации наказания, однако из последующих выступлений стало понятно, что странам-отказникам грозит заметное урезание финансирования по линии Евросоюза. Ранее в Брюсселе звучала идея штрафовать члена ЕС на сумму в €250 тыс. за каждого не принятого мигранта, но вскоре от этой затеи отказались.
Чехия и Словакия не одиноки в своем нежелании размещать у себя мигрантов. На прошлой неделе Еврокомиссия признала, что за полтора года только 10% из 160 тыс. человек были переселены из Греции и Италии в другие странах блока. При этом только Мальта и Финляндия полностью выполнили свои обязательства согласно схеме мигранских квот, тогда как Венгрия, Австрия и Польша вообще не приняли ни одного из «полагающихся» им беженцев.
По закону в случае неисполнения принятых правовых норм со стороны государства — члена Евросоюза Еврокомиссия может обратиться в Суд ЕС, который имеет право наложить на страну-неисполнителя экономические санкции. Но, похоже, это мало пугает членов ЕС.
Большинство населения Европы не поддерживают миграционную политику ЕС. Опрос, проведенный британским Королевским институтом международных отношений, демонстрирует, что более половины жителей во Франции, Бельгии, Германии, Австрии, Италии, Греции, Польши и Венгрии считают, что приток мигрантов из мусульманских стран должен быть остановлен.
— Политики в западных странах игнорируют мнение большинства жителей. Именно поэтому в этих странах все чаще поддержкой пользуются правые антимигрантские партии, такие как Национальный фронт во Франции, Партия свободы в Нидерландах или партия «Альтернатива для Германии», — отметила немецкий эксперт по вопросам миграционной политики Катарина Эндерс.
Вслед за беспрецедентным притоком в Европу беженцев из объятых вооруженными конфликтами стран Ближнего Востока и Магриба в 2015 году руководство Евросоюза инициировало схему по расселению 160 тыс. мигрантов, осевших преимущественно в Италии и Греции. Из этих государств людей планировали переместить в другие страны блока — с конкретными квотами для каждого члена ЕС в зависимости от социально-экономических условий и численности населения.
Миграционный кризис, уже ставший причиной раздора между западными и восточными странами, только усиливает позиции политиков, ратующих за выход своих стран из состава ЕС, и таким образом, становится все более реальной угрозой для существования самого Евросоюза.
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