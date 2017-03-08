Китай предложил КНДР «ракетный компромисс»

Китай предлагает КНДР приостановить свои ракетные пуски и развитие ядерной программы в обмен на приостановку военных учений со стороны США и Южной Кореи, заявил в среду на пресс-конференции министр иностранных дел КНР Ван И.

"Китай предлагает как первый шаг, что КНДР могут приостановить свою ядерную активность и пуски ракет в обмен на приостановку учений США и Южной Кореи. Это приостановка в обмен на приостановку", — сказал Ван И. По его словам, это поможет в будущем посадить сторону за стол переговоров.

Глава МИД КНР отметил, что на Корейском полуострове вновь нарастает напряжение. "С одной стороны, КНДР проигнорировала протесты мирового сообщества и настаивает на развитии своей ядерной программы, запустила баллистические ракеты в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН . С другой стороны, США и Южная Корея проводят масштабные военные учения и увеличивают давления на КНДР", — сказал Ван И.

"Наш приоритет сейчас — это отказаться от этих двух трендов", — добавил глава китайского внешнеполитического ведомства.

КНДР провела в понедельник пуски четырех ракет, предположительно, нового типа, три из которых упали в исключительной экономической зоне Японии. По данным министерства обороны Японии, ракеты достигли района в Японском море в 300-350 километрах к западу от полуострова Ога префектуры Акита. Материального ущерба от пусков зафиксировано не было. Ранее генеральный секретарь ООН осудил проведенные КНДР ракетные пуски, назвав их нарушением резолюций СБ ООН и угрозой региональной безопасности.