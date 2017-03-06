New Yorker вышел с изображением Путина

Первый мартовский номер журнала подписан кириллицей (The Нью-Йоркер). Центральным персонажем обложки является Путин. Через монокль он смотрит на бабочку с головой Трампа. Автор рисунка Бэрри Блитт подписал свою фамилию также на русском языке.

Фото: The New Yorker

Путин изображен в позе Юстаса Тилли — вымышленного денди, появившегося на первой обложке The New Yorker в 1925 году. Еженедельник часто пародирует эту обложку в феврале, отмечая очередную годовщину первого выпуска. «Блитт воображает будущее, в котором наш символ превратился в Юстаса Владимировича Тилли, а бабочка, которую тот рассматривает - ни что иное как потрясенный Дональд Трамп», - пояснил журнал на своей странице в Facebook

Иллюстрация связана со статьей «Активные меры: Путин, Трамп и новая холодная война». Этот материал посвящен обвинениям во вмешательстве в выборы президента США, которые в последнее время предъявляют России, а также российско-американским отношениям. В статье собраны комментарии представителей современной российской оппозиции, экспертов, американских политиков, бывших чиновников и военных.

Как отмечают авторы статьи, «ни один разумный аналитик не верит, что действия России в США и Европе привели к победе Трампа и националистических политиков в Европе».

The New Yorker выходит с 1925 года, примерно по 47 номеров в год. Впервые Владимир Путин появился на обложке журнала в феврале 2014 года. Тот рисунок был посвящен зимней Олимпиаде в Сочи.