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Токио сообщил о запуске КНДР четырех ракет в сторону Японского моря
Фото: ТАСС
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга сообщил, что КНДР выпустила четыре ракеты в сторону Японского моря.
По его словам, ракеты летели по баллистической траектории.
Первым о запуске ракеты заявило министерство обороны Южной Кореи.
В прошлом году КНДР провела два ядерных испытания и более 20 пусков баллистических ракет. Ранее были обнародованы кадры с испытаниями водородной бомбы, которые якобы были проведены в КНДР.
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