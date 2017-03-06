Токио сообщил о запуске КНДР четырех ракет в сторону Японского моря

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга сообщил, что КНДР выпустила четыре ракеты в сторону Японского моря.

По его словам, ракеты летели по баллистической траектории.

Первым о запуске ракеты заявило министерство обороны Южной Кореи.

В прошлом году КНДР провела два ядерных испытания и более 20 пусков баллистических ракет. Ранее были обнародованы кадры с испытаниями водородной бомбы, которые якобы были проведены в КНДР.