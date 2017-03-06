Ракеты КНДР упали в море в 300-350 километрах к западу от Японии

Ракеты КНДР упали в Японском море в 300-350 километрах к западу от полуострова Ога префектуры Акита, передает агентство Киодо со ссылкой на минобороны Японии.

По данным агентства, всего было произведено четыре пуска ракет с северо-западного побережья КНДР в районе Тончханни. Они пролетели через территорию КНДР и упали в Японское море, причем три в исключительной экономической зоне Японии. Материального ущерба от пусков зафиксировано не было.

Как сообщалось ранее, в Южной Корее не исключили, что КНДР испытала совершенно новый тип ракет.

Нынешние ракетные испытания в КНДР совпали с проведением в Южной Корее крупномасштабных американо-южнокорейских военных учений. Генштаб Корейской народной армии предупреждал на прошлой неделе, что КНДР будет вынуждена пойти на ответные меры в связи с этими маневрами.

Как сообщалось ранее, 12 февраля Пхеньян провел испытание баллистической ракеты среднего радиуса действия.