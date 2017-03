Экс-генпрокурор США подтвердил «слежку» в небоскребе Trump Tower

Бывший генеральный прокурор (министр юстиции) США Майкл Макейси согласен с президентом США Дональдом Трампом в том, что в небоскребе Trump Tower велась "слежка", однако не считает, что вести ее приказал экс-президент Барак Обама

"Я думаю, что президент (Трамп) был не точен в своем высказывании конкретно о том, что Обама распорядился вести прослушку… Однако я думаю, что он прав в том, что слежка имела место, и она проводилась по требованию прокурора минюста через суд по контролю за внешней разведкой", — заявил Макейси в интервью телеканалу ABC.

Макейси, занимавший должность генпрокурора в годы второго президентского срока Джорджа Буша-младшего , полагает, что "слежка" могла вестись, поскольку "было какое-то основание считать, что кто-то в Trump Tower мог действовать как агент русских".

Terrible! Just found out that Obama had my "wires tapped" in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 марта 2017 г.

В субботу Трамп, вступивший в должность президента США 20 января, написал в своем микроблоге в Twitter, что ему стало известно, что "президент Обама прослушивал мои разговоры" за месяц до выборов, состоявшихся 8 ноября. При этом Трамп сравнил эту ситуацию со знаменитым Уотергейтским скандалом 1972 года, в результате которого в отставку ушел президент США Ричард Никсон . В воскресенье Белый дом сообщил, что Трамп просит конгресс расследовать ситуацию с прослушиванием.