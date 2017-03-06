Немецкие СМИ узнали, что у бундесвера закончились боеприпасы

Вооруженные силы Германии практически полностью исчерпали запас боеприпасов, сообщает Die Welt.

Снарядов для некоторых видов вооружений может хватить лишь на несколько дней, в то время как в годы холодной войны резерв рассчитывался на месяц использования.

В этой связи минобороны Германии намерено закупить дополнительные боеприпасы — как минимум для штурмовых винтовок G36 и пулеметов MG4. По информации Die Welt, к концу ноября этого года запасы планируется пополнить на 25 миллионов пуль с мягким сердечником, калибра 5,56 на 45 миллиметров.

Акцент делается на том, что боеприпасы должны содержать минимальное количество вредных веществ, чтобы не наносить урон окружающей среде, пишет газета.

Ранее министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен заявила, что страна будет поэтапно наращивать военные расходы до 2% от ВВП. Численность вооруженных сил Германии к 2024 году планируется увеличить до 198 тысяч человек.