Порошенко планирует открыть в Лондоне конференцию по реформам на Украине

Президент Украины Петр Порошенко планирует открыть конференцию, посвященную реформам на Украине, которая пройдет в июле в Лондоне, сообщил в воскресенье замглавы администрации украинского президента Константин Елисеев

"Была достигнута договоренность о том, что в первой половине этого года наш президент совершит визит в Лондон, где он, я надеюсь, и откроет широкомасштабную конференцию по Украине, которая будет посвящена успехам Украины в проведении реформ", — сказал Елисеев в эфире программы "Подробности недели" украинского телеканала "Интер".