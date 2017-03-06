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Порошенко планирует открыть в Лондоне конференцию по реформам на Украине

Порошенко планирует открыть в Лондоне конференцию по Украине
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Президент Украины Петр Порошенко планирует открыть конференцию, посвященную реформам на Украине, которая пройдет в июле в Лондоне, сообщил в воскресенье замглавы администрации украинского президента Константин Елисеев.
"Была достигнута договоренность о том, что в первой половине этого года наш президент совершит визит в Лондон, где он, я надеюсь, и откроет широкомасштабную конференцию по Украине, которая будет посвящена успехам Украины в проведении реформ", — сказал Елисеев в эфире программы "Подробности недели" украинского телеканала "Интер".
Ранее сообщалось о планах принять участие в конференции премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.
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Владимир Гройсман Константин Елисеев Петр Порошенко
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