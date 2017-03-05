"Укрзализныця" заявила о разрешении ситуации с ж/д сообщением в Конотопе

Компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") в воскресенье сообщила об урегулировании ситуации с блокированием железнодорожного сообщения из России в городе Конотоп, отметив, что украинские радикалы согласились не препятствовать движению поездов и покинуть место блокировки.

Украинские радикалы, блокирующие торговлю с ДНР и ЛНР, в минувшую субботу заявили об открытии нового блокпоста — теперь на железнодорожной станции Конотоп Сумской области (около 70 км от границы с РФ), чтобы остановить движение составов из России. Согласно информации "штаба", радикалы высказали намерение в течение месяца взять под свой контроль все восемь основных железнодорожных пограничных переходов, по которым ведется торговля с Россией.

"Ситуация с блокированием железной дороги в городе Конотоп урегулирована. В частности, железнодорожники договорились предоставлять раз в месяц народному депутату — участнику блокировки железной дороги информацию о перевозимых грузах между Украиной и Россией. Кроме этого, все поезда на пограничной станции Хутор-Михайловский проходят необходимые процедуры пограничного и таможенного контроля. Участники блокады согласились не препятствовать движению поездов и покинуть место блокировки", — говорится в сообщении пресс-службы компании.

В "Укрзализныце" сообщают, что в переговорах участвовали железнодорожники, представители правоохранительных органов и народные депутаты Украины. "Благодаря слаженной работе удалось оперативно урегулировать ситуацию и избежать существенных сбоев в графике движения поездов. Блокировка железной дороги не повлияла на движение пассажирских поездов", — сообщает компания.

В конце января группа бывших участников военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной рады Украины , заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой.

Блокада привела к перебоям с поставками антрацита, из-за чего власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.