Пилот упавшего у турецко-сирийской границы самолета заявил, что был сбит

Пилот ВВС Сирии, самолет которого разбился в субботу на турецко-сирийской границе, заявил, что он был сбит, сообщает в воскресенье газета Aksam.

Ранее в воскресенье турецкие СМИ сообщили, что найденный спасателями пилот, управлявший разбившимся самолетом в одиночку, был доставлен в жандармерию, а потом госпитализирован в государственную больницу Хатая.

Согласно показаниям пилота, которые он дал в больнице города Хатай, он вылетел с базы в районе сирийской Латакии с целью нанести удар по объектам боевиков в районе сирийского Идлиба. В время выполнения задания он был сбит. Кто именно сбил самолет, не уточняется.

Издание сообщает имя пилота — это 56-летний полковник Мехмет Суфхан. Во время катапультирования он получил несколько переломов и травмы мягких тканей лица. Угрозы его жизни нет.

Накануне члены радикальной группировки "Ахрар аш-Шам" заявили, что сбили самолет МиГ-21 на северо-западе Сирии. СМИ отмечали, что пилот сирийских ВВС катапультировался и приземлился на территории Турции.