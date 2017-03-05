Главное сейчас
-
Россиянин Кучеров восхитил соцсети издевательским буллитом в матче НХЛ
-
Берлин: Наши войска будут у российской границы «сколько понадобится»
-
Австралийский политик: Наш народ хочет такого, как Путин
-
Совфед: Размещение беженцев в Грузии навредит РФ
-
Появилось видео облета российскими Су-24 американского эсминца
Главные события у вас в почте
ЛНР: В "серой зоне" на мине подорвались силовики-диверсанты
Украинские диверсанты погибли под поселком Счастье, подорвавшись на собственных минах. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на Народную милицию ЛНР.
«В указанном районе выявлена деятельность диверсионно-разведывательных групп противника, в ходе которой двое военнослужащих 1 батальона 14 бригады ВСУ погибли, в результате подрыва на собственных минных заграждениях». - рассказали в оборонном ведомстве.
Военные ЛНР говорят, что украинские войска беспорядочно минируют местность. В результате они не только гибнут сами – в смертельные ловушки регулярно попадают мирные граждане.
Оставить комментарий