ЛНР: в «серой зоне» на мине подорвались силовики-диверсанты

Украинские диверсанты погибли под поселком Счастье, подорвавшись на собственных минах. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на Народную милицию ЛНР.

«В указанном районе выявлена деятельность диверсионно-разведывательных групп противника, в ходе которой двое военнослужащих 1 батальона 14 бригады ВСУ погибли, в результате подрыва на собственных минных заграждениях». - рассказали в оборонном ведомстве

Военные ЛНР говорят, что украинские войска беспорядочно минируют местность. В результате они не только гибнут сами – в смертельные ловушки регулярно попадают мирные граждане.