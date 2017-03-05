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Берлин: наши войска будут у российской границы «сколько понадобится»
Германия будет поддерживать военное присутствие у границ России впервые со времен второй мировой войны. Берлин намерен держать солдат в Прибалтике «пока это необходимо», пишет Daily Express со ссылкой на министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля. Немецкие войска входят в состав сил НАТО, которые были развернуты в Прибалтике.
«Военный потенциал, которая Российская Федерация создала на границе, совершенно иррационален, на мой взгляд, потому что от прибалтийских стран исходит нулевая угроза», - сказал Габриэль.
Отметим, что прибалтийские страны входят в НАТО, военный потенциал которого в несколько раз превышает российский. Ранее заместитель главы МИД РФ Алексей Мешков заявил, что действия НАТО в Прибалтике «серьезно увеличивают риск инцидентов». «Впервые со Второй мировой войны мы видим немецких солдат у наших границ», - сказал он.
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