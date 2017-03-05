Берлин: наши войска будут у российской границы «сколько понадобится»

Германия будет поддерживать военное присутствие у границ России впервые со времен второй мировой войны. Берлин намерен держать солдат в Прибалтике «пока это необходимо», пишет Daily Express со ссылкой на министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля . Немецкие войска входят в состав сил НАТО , которые были развернуты в Прибалтике.

«Военный потенциал, которая Российская Федерация создала на границе, совершенно иррационален, на мой взгляд, потому что от прибалтийских стран исходит нулевая угроза», - сказал Габриэль.