Силовики возобновили обстрел фильтровальной станции в ДНР

В воскресенье украинские силовики возобновили минометный обстрел Донецкой фильтровальной станции (ДФС), лишь накануне возобновившей свою работу после многодневного перерыва, сообщает РИА Новости

По словам представителя Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики, смена рабочих приехала в 8 утра на работу на станцию. Через полчаса силовики начали минометный обстрел по прилегающей к ней территории, сотрудники были вынуждены, прекратив работу, спуститься в подвал.

Он отметил, что обстрел продолжается и сейчас. «Пытаемся при содействии ОБСЕ и СЦКК выйти на украинскую сторону, чтобы те обеспечили режим тишины», — сказал он.

25 февраля националисты захватили территорию Донецкой фильтровальной станции. За день до этого она прекратила работу после обстрелов ВСУ. Снаряды попали в хлоропровод, склад хлора и бомбоубежище. Фильтровальная станция обеспечивает водой более полумиллиона жителей по обе стороны линии соприкосновения.

Накануне станция возобновила работу после девятидневного простоя. Ранее саперная группа разминировала территорию самой станции и подъездные дороги. Была проведена первая совместная инспекцию ДФС, в которой участвовали представители украинской стороны.

За время конфликта станция многократно оказывалась под обстрелами, в результате которых останавливалась ее работа.