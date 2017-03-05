В ДНР сообщили, что силовики возобновили обстрел фильтровальной станции

Украинские силовики утром в воскресенье возобновили минометный обстрел Донецкой фильтровальной станции (ДФС), сообщил РИА Новости представитель Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"В 8.00 приехала смена рабочих на ДФС, в 8.30 силовики начали минометный обстрел по прилегающей к станции территории. Работы прекратились, сотрудники спустились в подвал", — сказал представитель собеседник агентства.

Он отметил, что обстрел продолжается. "Пытаемся при содействии ОБСЕ и СЦКК выйти на украинскую сторону, чтобы те обеспечили режим тишины", — добавили в ведомстве.

Ополченцы и украинские силовики в конце января заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявляли чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, жители которой почти неделю оставались без света, тепло- и водоснабжение осуществлялось с перебоями.

Ранее в компании "Вода Донбасса" заявили об остановке работы фильтровальной станции из-за непрекращающихся обстрелов. В среду спецпредставитель ОБСЕ на переговорах в Минске Мартин Сайдик сообщил, что стороны конфликта в Донбассе договорились не проводить наступления и прекратить обстрелы в районе станции, а также провести работы по разминированию в ее районе и на прилегающих территориях. Однако разминирование не смогли начать в пятницу из-за активизации боевых действий.

В субботу территория Донецкой фильтровальной станции была разминирована. После этого, по данным Минобороны ДНР, украинские силовики начали обстрел территории станции.

Донецкая фильтровальная станция находится в километре от города Ясиноватая и в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. Станция регулярно подвергается обстрелам.