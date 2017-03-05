Китай не намерен признавать независимость Гонконга

Ли Кэцян. Материковый Китай продолжит всесторонне придерживаться принципа "одна страна — две системы" в отношениях со специальным административным районом КНР Гонконг, заявил премьер Госсовета КНР

"Мы продолжим всесторонне и четко придерживаться принципа "одна страна — две системы", ориентируясь на высокую степень самоуправления (районом), при котором Гонконгом управляют сами жители Гонконга", — сказал Ли Кэцян.

При этом он отметил, что лозунг о так называемой "независимости Гонконга" не имеет перспектив.

Гонконг вернулся во владение Китая от Великобритании в 1997 году. Тогда был провозглашен принцип "одна страна — две системы", в соответствии с которым Гонконг обладает широкой автономией.