Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Китай не намерен признавать независимость Гонконга
Фото: © РИА Новости. Сергей Гунеев
Материковый Китай продолжит всесторонне придерживаться принципа "одна страна — две системы" в отношениях со специальным административным районом КНР Гонконг, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.
"Мы продолжим всесторонне и четко придерживаться принципа "одна страна — две системы", ориентируясь на высокую степень самоуправления (районом), при котором Гонконгом управляют сами жители Гонконга", — сказал Ли Кэцян.
При этом он отметил, что лозунг о так называемой "независимости Гонконга" не имеет перспектив.
Гонконг вернулся во владение Китая от Великобритании в 1997 году. Тогда был провозглашен принцип "одна страна — две системы", в соответствии с которым Гонконг обладает широкой автономией.
Оставить комментарий