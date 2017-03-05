Politico: Трамп подпишет новый указ по иммиграции 6 марта

Президент США Дональд Трамп , как ожидается, в понедельник подпишет в Министерстве национальной безопасности новый исполнительный указ, касающийся иммиграционной политики. Об этом сообщила в субботу газета Politico со ссылкой на информированные источники.

Вместе с тем пока не известно, насколько новый документ будет отличаться от прежнего, из-за которого в США разгорелись споры и были начаты судебные разбирательства. Никаких других деталей, касающихся нового указа, издание также не приводит.

Предыдущий исполнительный указ в области иммиграционной политики Трамп подписал 27 января. Этот документ, в частности, приостановил на 120 дней программу размещения в США беженцев и установил запрет продолжительностью 90 дней на допуск в Соединенные Штаты граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. В феврале федеральный суд в Сиэтле ввел временный запрет на выполнение указа, апелляция американского Минюста на это решение была отклонена. Впоследствии Трамп заявил, что намерен издать новый указ в области ужесточения иммиграционного режима США.

Как сообщила во вторник газета The Wall Street Journal, действие нового указа Трампа не будет распространяться на владельцев действующих американских въездных виз, а также лиц, являющихся обладателями разрешения на постоянное проживание в Соединенных Штатах. Кроме того, по информации агентства Associated Press, Ирак в новом иммиграционном указе Трампа будет исключен из списка государств, чьи граждане подпадают под ограничения на въезд в США.