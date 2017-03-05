Найденный раненый пилот сирийского истребителя управлял им в одиночку

Пилот истребителя ВВС Сирии, разбившийся в южной турецкой провинции Хатай, управлял им в одиночку, сообщает телеканал Haberturk.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что найденный турецкими спасателями пилот был доставлен в жандармерию, а потом госпитализирован.

По информации источников телеканала, пилота нашли в 500 метрах от места падения самолета в "истощенном" состоянии. Поисково-спасательная операция завершена.

Накануне члены запрещенной в РФ радикальной группировки "Ахрар аш-Шам" заявили, что сбили самолет МиГ-21 на северо-западе Сирии. СМИ отмечали, что пилот сирийских ВВС катапультировался и приземлился на территории Турции. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым подтвердил, что самолет ВВС Сирии потерпел крушение в провинции Хатай на юге Турции.

СМИ со ссылкой на губернатора провинции Хатай ранее сообщили, что турецкие поисковые группы обнаружили обломки упавшего на турецко-сирийской границе самолета.