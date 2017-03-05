Украинского министра призвали не позорить кабмин из-за отмены командировки в США

«Прочитал пост Владимира Омеляна о том, что ему якобы не позволили поехать в командировку. Стало откровенно стыдно. Володя, нельзя позорить кабмин и всю нашу команду дрязгами. Реальным результатом работы могут быть исключительно результаты в той сфере, возглавить которую тебя было назначено», — написал Петренко в Facebook.

Он отметил, что министру следует заняться ремонтом дорог и созданием новой инфраструктуры.

По словам главы минюста Украины, не стоит подыгрывать тем, кто пытается расшатать ситуацию в правительстве и стране.

Ранее кабмин Украины отменил поездку Омеляна в США на бизнес-форум в Нью-Йорке.