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Украинского министра призвали не позорить кабмин из-за отмены командировки в США
Министр инфраструктуры Владимир Омелян
Фото: РИА Новости
Министр юстиции Украины Павел Петренко призвал министра инфраструктуры Владимира Омеляна не позорить кабинет министров и не высказывать своё недовольство отменой командировки в США.
«Прочитал пост Владимира Омеляна о том, что ему якобы не позволили поехать в командировку. Стало откровенно стыдно. Володя, нельзя позорить кабмин и всю нашу команду дрязгами. Реальным результатом работы могут быть исключительно результаты в той сфере, возглавить которую тебя было назначено», — написал Петренко в Facebook.
Он отметил, что министру следует заняться ремонтом дорог и созданием новой инфраструктуры.
По словам главы минюста Украины, не стоит подыгрывать тем, кто пытается расшатать ситуацию в правительстве и стране.
Ранее кабмин Украины отменил поездку Омеляна в США на бизнес-форум в Нью-Йорке.
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