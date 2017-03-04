NYT: Администрация Обамы привлекала хакеров для срыва ракетных испытаний КНДР

Администрация бывшего президента США Барака Обамы пыталась сорвать испытания баллистических ракет в КНДР с помощью кибератак. Об этом свидетельствуют результаты расследования, проведённого The New York Times.

По информации издания, Обама отдал Пентагону соответствующий приказ три года назад. После этого участились случаи неудачных пусков баллистических ракет средней дальности «Мусудан». Так, доля неудачных испытаний достигла 88%.

Кроме того, издание сообщает, что в последний год президентства Обама был очень обеспокоен ядерной программой КНДР. За несколько месяцев до сложения полномочий он якобы заявил своим советникам, что был бы готов нанести удар по расположению северокорейского руководства и местам размещения вооружений, если бы был уверен в результате.

Однако, как говорится в материале, ввиду невозможности оперативно собрать достоверную информацию о данных целях и риска возникновения в случае промаха новой войны на Корейском полуострове глава Белого дома отказался от этого плана и предложил использовать новые подходы к проблеме.