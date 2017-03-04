Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что парламент Португалии признал голодомор геноцидом украинского народа.

"Сегодня парламент Португалии признал голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Как передает издание Noticias ao minuto, с инициативой выступила Социал-демократическая партия Португалии. В тексте, в частности, говорится, что социал-демократы осуждают "все формы тоталитаризма и все преступления против человечности, такие как в 30-е годы на Украине". По словам представителя этой депутатской группы Телмо Коррейа (Telmo Correia), "жертвами коммунизма стали больше человек, чем жертвами нацизма".

Между тем, представители Социалистической партии во время дебатов заявляли, что нельзя приравнивать друг к другу нацизм и коммунизм, поскольку они несопоставимы. Представитель соцпартии, лидер Левого блока Педру Филипе Соареш заявил, что необходимо "почтить память жертв голодомора" и выразить уважение "выжившим и их семьям". В результате большинство социалистов воздержались, "против" проголосовали трое представителей этой партии.

Депутаты от Португальской коммунистической партии проголосовали "против". Представитель компартии Антониу Филипе напомнил, что жертвами массового голода стали не только жители Украины, но и России и даже Польши.

В декабре парламент Украины обратился к другим государствам с просьбой признать голод 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. В пояснительной записке к документу отмечается, что трагедия, постигшая украинский народ в 1932–1933 годах унесла миллионы человеческих жизней и оставила "печальный след" в истории Украины и человечества в целом.

Голод 1932-1933 годов охватил все основные зерновые районы СССР — не только Украину, но также Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. Тогда, по разным оценкам, погибли от 7 до 8 миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона — на Украине, 2 миллиона — в Казахстане и Киргизии, 2-2,5 миллиона — в РСФСР. На Украине действует закон, который признает голод "геноцидом украинского народа". В России действия Киева воспринимаются как попытка "политизировать историю", внести "недоверие и враждебность в отношения двух стран, поссорить народы Украины и России".