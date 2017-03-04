Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Власти США намерены разделять женщин и детей, незаконно пересекающих границу с Мексикой
Министерство внутренней безопасности США предлагает разделять женщин и детей, задержанных за незаконный въезд в страну из Мексики. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве.
По данным агенства, предполагается, что такая мера удержит матерей от попыток пересечь границу вместе с детьми.
Согласно плану министерства, родители будут содержаться под стражей в ожидании решения по заявлению об убежище. Дети будут находиться под временным присмотром социальных служб, после чего их сможет взять под опеку родственник в США или получающий поддержку от государства законный представитель.
Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп может смягчить иммиграционную политику.
Оставить комментарий