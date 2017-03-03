Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Шварценеггер хотел "разбить лицо Трампа об стол"
Арнольд Шварценеггер выразил желание «разбить лицо президента США Дональда Трампа об стол». Такое мнение выразил американский актер, комментируя конфликт с политиком. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Трамп неоднократно резко высказывался в адрес Шварценеггера в связи с падением рейтинга телешоу «Кандидат», которую республиканец вел на протяжении 14 сезонов.
«У нас был потрясающий успех на The Apprentice (шоу «Кандидат»), но когда я решил избираться, я должен был уйти из шоу… Они наняли большую кино-звезду Арнольда Шварценеггера на мое место и мы знаем, чем это обернулось, рейтинги улетели в трубу, это кошмар», - заявил однажды Трамп.
В ответ на это актер предложил президенту США «поменяться работами», а также «беспокоиться обо всех американцах так же, как он заботится о своих рейтингах». 3 марта телеканал FoxNews со ссылкой на адвоката актера сообщил, что Шварценеггер покинет шоу «Кандидат».
Шоу «Кандидат» выходит на телеканале NBC. Участники проекта борются за право занять должность топ-менеджера в одной из компаний Дональда Трампа. Проигравших в игре «увольняют» из проекта.
Оставить комментарий