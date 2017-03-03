Politico: не стоит волноваться насчет Nexit, разве что совсем чуть-чуть

Издание Politico изучило различные аспекты гипотетической возможности выхода Нидерландов из состава Евросоюза («Nexit»).

Авторы приводят пять причин, почему Нидерланды не покинут ЕС и всего две причины, из-за которых это может случиться. Согласно исследованию издания, выход Нидерландов из Евросоюза маловероятен. Это связано с конституцией страны, общим мнением политических партий относительно этого вопроса, и значительной ролью Нидерландов в ЕС. Кроме того, среди экономических причина авторы указывают на то, что голландцы довольны евро как валютой и жизнью в еврозоне, а также на зависимость страны от экпорта.

Тем не менее, существует несколько причин, по котором референдум подобный британскому может произойти и в Нидерландах. А именно, скептическое отношение населения страны к Евросоюзу и новый закон о референдумах, который проходит второй этап голосования.

В конце прошлого года сообщалось, что оппозиционная партия Нидерландов хочет провести референдум о выходе из ЕС.