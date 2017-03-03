Трамп опубликовал фото лидера демократов в Сенате с Путиным

We should start an immediate investigation into @SenSchumer and his ties to Russia and Putin. A total hypocrite! pic.twitter.com/Ik3yqjHzsA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 марта 2017 г.

«Нужно немедленно начать расследование в отношении сенатора Шумера и его связей с Россией и Путиным. Что за лицемерие!» - написал Трамп.

Сам Шумер ранее обратился к руководителю министерства юстиции США Джеффу Сешнсу с требованием покинуть свой пост из-за сведений о его переговорах с российским послом в США Сергеем Кисляком . Чиновник не отрицает факт общения с дипломатом, однако утверждает, что обсуждал с ним лишь вопросы борьбы с терроризмом и вооруженный конфликт на Украине.