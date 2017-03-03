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Трамп опубликовал фото лидера демократов в Сенате с Путиным
Американский президент Дональд Трамп опубликовал снимок лидера демократов в Сенате Чака Шумера, на котором он стоит рядом с российским президентом Владимиром Путиным. Фото глава США выложил в своем аккаунте в Twitter.
We should start an immediate investigation into @SenSchumer and his ties to Russia and Putin. A total hypocrite! pic.twitter.com/Ik3yqjHzsA— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 марта 2017 г.
«Нужно немедленно начать расследование в отношении сенатора Шумера и его связей с Россией и Путиным. Что за лицемерие!» - написал Трамп.
Сам Шумер ранее обратился к руководителю министерства юстиции США Джеффу Сешнсу с требованием покинуть свой пост из-за сведений о его переговорах с российским послом в США Сергеем Кисляком. Чиновник не отрицает факт общения с дипломатом, однако утверждает, что обсуждал с ним лишь вопросы борьбы с терроризмом и вооруженный конфликт на Украине.
14 февраля газета The New York Times опубликовала статью, в которой говорилось, что сотрудники команды Дональда Трампа вступали в контакты с представителями российских разведывательных служб. Журналисты в своем материале ссылались на источники, знакомые с ситуацией. В частности, утверждалось, что экс-советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн провел тайную встречу с Кисляком. После сообщений помощник президента подал в отставку. Также сообщалось о встречах с российским послом, которые якобы провели зять главы США Джаред Кушнер и два советника по предвыборной кампании - Джеффри Гордон и Картер Пэйдж. Доказательства якобы были основаны на прослушивании телефонных звонков американскими спецслужбами. Телеканал CNN предположил, что «Кисляк - высокопоставленный шпион». Трамп назвал эти сообщения «фейковыми новостями».
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