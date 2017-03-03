СМИ: Обама преподнес Трампу «отравленный сюрприз»

По версии обозревателя, спецслужбы США вели слежку за Трампом и его окружением, когда политик был только кандидатом на пост президента страны. Собранная информация передавалась в Белый дом. Помощники Обамы приняли решение «постепенно расширять круг людей, знакомых с материалами», а не публиковать все досье за один раз. Медик уверен, что многие «сливы» последнего времени инициировали сторонники бывшего президента. «Яд Обамы продолжает действовать», - отметил журналист.

14 февраля газета The New York Times опубликовала статью, в которой говорилось, что сотрудники команды Дональда Трампа вступали в контакты с представителями российских разведывательных служб. Журналисты в своем материале ссылались на источники, знакомые с ситуацией. Доказательства якобы были основаны на прослушивании телефонных звонков американскими спецслужбами. Трамп назвал эти сообщения «фейковыми новостями».