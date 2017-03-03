США передадут Украине топливные элементы для Запорожской АЭС

Об этом говорится в документе, которое разместило управление по контролю за нераспространением ядерного оружия министерства энергетики США на сайте правительственного вестника Federal Register.

Согласно документу, США передадут Украине топливные элементы, которые содержат более 2,6 млн граммов американского урана. Эти топливные элементы, находящиеся сейчас в Швеции в распоряжении компании Westinghouse Electric, будут использованы украинской компанией «Энергоатом» для Запорожской АЭС.

Американское министерство отмечает в документе, что передача ядерных топливных элементов Украине не угрожает обороне и безопасности США.