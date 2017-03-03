Spiegel: Обама преподнес Трампу "отравленный сюрприз"

Люди из администрации Барака Обамы заранее позаботились о "компромате" на Дональда Трампа , а резонансные информационные "сливы" еще долгое время будут сотрясать американское медиапространство, считает обозреватель немецкого журнала Der Spiegel Вайт Медик.

Автор убежден, что американские спецслужбы вели постоянную слежку за кандидатом в президенты от республиканцев и его окружением. При этом любая компрометирующая информация немедленно "транслировалась" в Белый дом.

Само собой, одномоментная публикация всего досье на Трампа была не лучшим решением, поэтому "советники Обамы решили постепенно расширять круг людей, знакомых с материалами", считает обозреватель.

По мнению автора, последняя волна "сенсационных разоблачений" связана с людьми из бывшей администрации США. "Почти каждый день на передовицах ведущих газет появляются скандальные новости о Трампе. Многое указывает на то, что недавние сливы инициировал бывший президент. Яд Обамы продолжает действовать", — пишет Медик.

Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung также опубликовала материал, посвященный "контролируемым" сливам информации в американские СМИ. По мнению издания, перед бывшей командой Обамы стоит задача "привлечь как можно больше внимания к информации и документам, собранным спецслужбами".