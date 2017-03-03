Белый Дом признал факт встречи приближенных к Трампу людей с российским послом

Двое приближенных к президенту США Дональду Трампу контактировали с послом РФ в США Сергеем Кисляком . Об этом сообщили в Белом Доме, содержание заявления передает The Independent.

Среди говоривших с российским диппредставителем были бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн и зять Трампа Джаред Кушнер . «Они просто говорили об отношениях, и было вполне логично наладить линию связи. Джаред встречался с представителями более двух десятков стран, как с дипломатами, так и с главами государств», — заявил Хоуп Хикс, ответственный за стратегическую коммуникацию Белого Дома сотрудник.

По его словам, встреча Флинна и Кушнера с Кисляком прошла в декабре в небоскребе «Трамп-тауэр» в Нью-Йорке и продолжалась 20 минут.

Флинн ушел в отставку 14 февраля — он утратил доверие президента после того, как ввел в заблуждение вице-президента Майка Пенса относительно содержания своих переговоров с российским послом.

9 февраля WP сообщила, что Флинн еще в декабре 2016-го обсуждал с Кисляком антироссийские санкции. Советник Трампа пытался убедить Россию «не перегибать палку» с ответными мерами на санкции, введенные уходящим президентом Бараком Обамой . При этом он дал ясно понять, что после инаугурации Трампа Москва и Вашингтон смогут обсудить пересмотр ограничений.