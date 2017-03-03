Порошенко: я не ставил себе цели стать президентом

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что никогда не ставил перед собой цель стать главой государства, передает Kharkiv Today.

Во время визита украинского лидера в Харьков, ученик одной из местных школ спросил у Порошенко, сможет ли он стать президентом, если будет хорошо учиться.

"Я никогда не ставил себе такой цели, я строил заводы и давал людям рабочие места. И когда Украина нуждалась в помощи, я не думал, что получу я. Хочу тебя заверить, если ты будешь думать, чем ты полезен стране, то не останешься незамеченным", — ответил глава государства.