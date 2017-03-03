Кернес обвинил Авакова в покушении на свою жизнь

«Думаю, кто-то очень хотел поскорее принести ему [Авакову – прим.ред.] свидетельство о моей смерти. Министр внутренних дел лично высказывается о Кернесе, позиционирует его с титушками и «русской весной», намекает: мол, избавим страну от этого негодяя, вырвем его с корнем. А как вырвать с корнем? Только убить», - пояснил Кернес.

Также мэр Харькова подчеркнул, что покушение на него «вообще не расследуется правоохранителями».