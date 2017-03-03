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Кернес обвинил Авакова в покушении на свою жизнь
Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что глава МВД Украины Арсен Аваков заказал на него покушение в 2014 году. Об этом градоначальник заявил в интервью изданию Gordonua.com.
«Думаю, кто-то очень хотел поскорее принести ему [Авакову – прим.ред.] свидетельство о моей смерти. Министр внутренних дел лично высказывается о Кернесе, позиционирует его с титушками и «русской весной», намекает: мол, избавим страну от этого негодяя, вырвем его с корнем. А как вырвать с корнем? Только убить», - пояснил Кернес.
Также мэр Харькова подчеркнул, что покушение на него «вообще не расследуется правоохранителями».
В 2014 году в Харькове на Кернеса было совершено покушение. В мэра попали две пули. Экс-губернатор Харьковской области Михаил Добкин заявлял, что в Кернеса могли стрелять сторонники «Евромайдана». Кернес рассказывал, что он и члены его семьи подвергались угрозам и запугиванию со стороны окружения главы МВД Украины Арсена Авакова. Градоначальник неоднократно критиковал действия новых украинских властей. Также он выступал за возвращение зрителям российских телеканалов.
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