Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat опубликовала вторую часть доклада о предполагаемом виновнике крушения малайзийского Boeing-777, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур.

По данным Bellingcat, после анализа новых свидетельств было установлено, что виновным в крушении самолета якобы является отставной российский офицер, боец вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики Сергей Дубинский с позывным "Хмурый".

«Сергей Дубинский с позывным "Хмурый" — уважаемый русский военный, честно посвятивший всю свою жизнь служению Отечеству, даже когда Отечество в период общественного разлада середины 90-х, бывало, поручало ему бессмысленные и губительные задания. Он уже вышел в отставку, но ему очередной раз не повезло: на родной Украине произошел госпереворот — и, как солдат, он не смог не встать на защиту конституции и присоединился к ополчению Славянска, под флагом Стрелкова»,— написал Охлобыстин.

Также эксперты нашли в интернете посты Дубинского на форумах и проанализировали телефонные переговоры, которые были опубликованы СБУ и международной следственной группой.

Boeing-777 разбился 17 июля 2014 года на востоке Украины, погибли 298 человек.